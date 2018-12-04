В Калининграде задержали мужчину, устроившего дебош в магазине

4 Дек. 11:50 2018-12-04T11:50:41+03:00

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В Калининграде продавщицы из продуктового магазина на улице 1812 года нажали «тревожную кнопку», когда к ним пришел слишком навязчивый покупатель.

Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину. Он, предположительно находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес продавца и мешал работе торговой точки.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, на просьбы сотрудников правопорядка успокоиться и покинуть помещение, мужчина нецензурно выразился. Он оказал сопротивление при задержании.

Гражданина доставили в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.