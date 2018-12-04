В Калининграде задержали мужчину, устроившего дебош в магазине
В Калининграде продавщицы из продуктового магазина на улице 1812 года нажали «тревожную кнопку», когда к ним пришел слишком навязчивый покупатель.
Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину. Он, предположительно находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес продавца и мешал работе торговой точки.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, на просьбы сотрудников правопорядка успокоиться и покинуть помещение, мужчина нецензурно выразился. Он оказал сопротивление при задержании.
Гражданина доставили в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.