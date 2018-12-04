2018-12-04T11:50:41+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали мужчину, устроившего дебош в магазине

С хулиганом разбираются полицейские
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде продавщицы из продуктового магазина на улице 1812 года нажали «тревожную кнопку», когда к ним пришел слишком навязчивый покупатель.

Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину. Он, предположительно находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес продавца и мешал работе торговой точки.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, на просьбы сотрудников правопорядка успокоиться и покинуть помещение, мужчина нецензурно выразился. Он оказал сопротивление при задержании.

Гражданина доставили в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Камеры «Безопасного города» помогли найти виновника смертельного ДТП
Белые звезды и светящиеся консоли: Калининград по-особому украсят к Новому году
На улице Батальной в Калининграде бродячие собаки повредили «Тойоту»
Из-за засухи урожайность рапса и зерновых в Калининградской области снизился на 15 процентов
Анна Апполонова – о вандалах: Отдельные горожане сильны и находчивы
В Калининграде облагородят хрущевки в Биржевом сквере и на набережной Баграмяна
В Советске в магазине продавали поддельные духи и часы
Скалолаз из Калининграда выиграл серебро чемпионата мира среди военнослужащих
У Дома Советов откроют самый большой ледовый каток в Калининграде
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет электричества и горячей воды
Минсельхоз: Калининградская область занимает первое место в РФ по урожайности кукурузы
Новый гендиректор «Балтики» намерен оценить целесообразность зарплат игроков
В мэрии признались, что елку на площади Победы разбирали из-за приезда Патриарха в Калининград
На ул. Судостроительной в Калининграде сбили пешехода