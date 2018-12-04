2018-12-04T12:04:20+03:00
Общество

В Калининграде облагородят хрущевки в Биржевом сквере и на набережной Баграмяна

По словам Оксаны Астаховой, с проектами можно будет ознакомиться через 3 месяца
Иван МАРКОВ
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Хрущевки вокруг Биржевого сквера ждет реконструкцияХрущевки вокруг Биржевого сквера ждет реконструкцияФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник у руководителя фонда капремонта Оксаны Астаховой один из слушателей спросил в прямом эфире программы «Только у нас» на радио «Комсомольская правда», будет ли продолжена практика «превращения калининградских хрущевок в красоту».

- Будет продолжена, и уже есть определенные решения на 2019 год, - заявила Астахова. - Далеко на перспективу не запланируешь, потому что бюджет каждый год верстается. Но на 2019 год планы есть: это Биржевой сквер, там, где фонтан, и Баграмяна, то есть, места, которые входят в комплекс, который определен как творческий. Там и музейные пространства и места досуга граждан. В 2019 году все дома, которые вокруг фонтана, две свечки, которые на проспекте Ленина образуют ансамбль, а также два дома на Баграмяна, там, где сейчас «шар» строят, а также одно из помещений музея. Скоро увидите, там хорошие задуманы проекты.

С проектами, по словам Астаховой, калининградцам можно будет ознакомиться уже через три месяца.

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