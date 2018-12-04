2018-12-04T11:58:55+03:00
Общество

Анна Апполонова – о вандалах: Отдельные горожане сильны и находчивы

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Калининградцев призвали бережно относиться к скамейкам, которые устанавливают в городе. С пожеланием выступила Анна Апполонова, заместитель главы горадминистрации в передаче «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Накануне сообщалось, что на нескольких улицах города установили новые скамейки и урны, потратив на это около 1,5 млн бюджетных рублей.

- Урны чугунные и надеемся, простоят долго. Устойчивы ли к пилению скамейки – не сообщается. – отметил ведущий.

- Хотелось бы пожелать, чтобы наши горожане бережливо относились к мебели, которая приобретена для них же,- сказала Анна Апполонова и уточнила, что установленные урны и скамейки – антивандальные. – Но, к сожалению, отдельные наши горожане настолько сильны либо находчивы, что находят возможность привести мебель в ненадлежащее состояние. Но им не дадим возможности больше так делать.

Ранее сообщалось, что для сквера им. Шопена по ул. Разина и сквера «Древо времени» по ул. Шевченко закупили новые скамейки и урны.

В сквере им. Шопена уже установили 12 новых двухметровых садово-парковых скамеек и столько же урн. В сквере по ул. Шевченко – 16 бетонных урн, в ближайшие дни там появятся 8 скамеек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр туризма: У молодежи Калининград ассоциируется с Кантом
Под Калининградом началось производство по полному циклу двух моделей коммерческих автомобилей Hyundai
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб