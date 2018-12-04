2018-12-04T11:58:55+03:00
Общество

Анна Апполонова – о вандалах: Отдельные горожане сильны и находчивы

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградцев призвали бережно относиться к скамейкам, которые устанавливают в городе. С пожеланием выступила Анна Апполонова, заместитель главы горадминистрации в передаче «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Накануне сообщалось, что на нескольких улицах города установили новые скамейки и урны, потратив на это около 1,5 млн бюджетных рублей.

- Урны чугунные и надеемся, простоят долго. Устойчивы ли к пилению скамейки – не сообщается. – отметил ведущий.

- Хотелось бы пожелать, чтобы наши горожане бережливо относились к мебели, которая приобретена для них же,- сказала Анна Апполонова и уточнила, что установленные урны и скамейки – антивандальные. – Но, к сожалению, отдельные наши горожане настолько сильны либо находчивы, что находят возможность привести мебель в ненадлежащее состояние. Но им не дадим возможности больше так делать.

Ранее сообщалось, что для сквера им. Шопена по ул. Разина и сквера «Древо времени» по ул. Шевченко закупили новые скамейки и урны.

В сквере им. Шопена уже установили 12 новых двухметровых садово-парковых скамеек и столько же урн. В сквере по ул. Шевченко – 16 бетонных урн, в ближайшие дни там появятся 8 скамеек.

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