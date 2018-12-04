2018-12-04T12:11:24+03:00
Общество

Из-за засухи урожайность рапса и зерновых в Калининградской области снизился на 15 процентов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В этом году в Калининградской области из-за засухи снизилась урожайность ряда культур. Об этом на правительственной «оперативке» рассказала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

- Урожай текущего года формировался в засушливых для растений условиях. На фоне высоких положительных температур воздуха в весенне-летний период суммарная водообеспеченность растений для роста и формирования урожая была покрыта только на 36 процентов, - отметила министр сельского хозяйства региона.

По ее словам, недобор урожайности районированных сортов зерновых культур и рапса составил 15 процентов в сравнении с тремя предшествующими годами.

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