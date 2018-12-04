2018-12-04T12:18:06+03:00
Общество

Белые звезды и светящиеся консоли: Калининград по-особому украсят к Новому году

Власти решили «обрадовать и удивить» горожан
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В этом году власти Калининграда надеются обрадовать и удивить горожан «более масштабным праздничным оформлением города». К 15 декабря должны быть оформлены по-новогоднему все территории Калининграда. Об этом сказала заместитель главы городской администрации Анна Апполонова, в передаче «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда». Она отметила, что дополнительно в этом году украсят улицу профессора Баранова.

- Площадь будет также обновлена – это совершенно новое, богатое оформление. Белыми звездами оформим территорию от площади Победы до драматического театра. Новогодняя ель появится по традиции на искусственном острове на Верхнем озере. Вся территория Верхнего озера будет оформлена новогодней иллюминацией, малыми архитектурными формами в виде елей, шаров и др. Там предоставлена территория под фестиваль «Калининград стритфуд» - на протяжении всех новогодних праздников и до 8 января там смогут отдохнуть люди: посмотреть различные перформансы, участвовать в массовых мероприятиях с детьми, вкусно покушать, - говорит Анна Апполонова.

Как и в прошлом году в Калининграде будут украшены: сквер напротив зоопарка, напротив драмтеатра. Дополнительно оформят Сквер энергетиков возле областной научной библиотеки.

По-новогоднему, особыми консолями, также украсят все центральные и основные магистрали Калининграда: Советский проспект, ул. Невского, ул. Черняховского, разворотные кольца на Московском проспекте, ул. Гайдара и др.

По словам замглавы администрации города, к этому Новому году власти купили новые украшения. В Калининград уже едут фуры, скоро начинается монтаж.

Интересно, что световые консоли планируют оставить для постоянной эксплуатации, чтобы их могли включать на все праздники, в том числе на День города.

Также в мэрии призвали калининградцев оформлять по-новогоднему придомовые территории, фасады учреждений, предприятий и организаций, окна своих квартир.

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