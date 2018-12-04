2018-12-04T12:19:33+03:00
Общество

Камеры «Безопасного города» помогли найти виновника смертельного ДТП

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области камеры системы «Безопасный город» помогли найти виновника смертельного ДТП.

Как ранее писала «Комсомолка», смертельный наезд произошел вечером в четверг, 29 ноября на автодороге Зеленоградск-Приморск. От полученных травм 28-летний пешеход скончался в БСМП Калининграда, водитель с места ДТП скрылся.

- Сотрудники «Безопасного города» приняли участие в поиске транспортного средства, причастного к совершению правонарушения. Используя камеры, удалось найти подходящий по описанию полиции автомобиль и установить его госномер. Вся полученная информация незамедлительно передана в правоохранительные органы, что позволило оперативно задержать нарушителя, - сообщили в пресс-службе «Безопасного города».

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