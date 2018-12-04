Жителя Зеленоградска будут судить за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-04T12:24:34+03:00

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В суд Зеленоградского района направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в неуплате алиментов. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

По решению суда, 42-летни мужчина был обязан выплачивать алименты в размере ¼ части заработка и иного дохода ежемесячно на содержание несовершеннолетних детей 2001 и 2009 годов рождения. Деньги он не платил, долг уже превысил 1 млн рублей.

Теперь злостному алиментщику грозит наказание в виде исправительных работа на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.