2018-12-04T12:33:05+03:00
Общество

В Зеленоградске бармен присвоил более 100 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В полицию Зеленоградска обратился директор одного из местных кафе. Мужчина сообщил, что недосчитался более 100 тысяч рублей выручки.

Полицейские провели проверку и установили, что к хищению денег может быть причастен 34-летний бармен заведения. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, мужчина сознался в содеянном и пояснил, что потратил деньги на личные нужды.

На работника завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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