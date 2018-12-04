Калининградские власти планируют провести в регионе 20 масштабных культурных событий

СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-04T12:34:43+03:00

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В 2019 году в Калининградской области проведут 20 масштабных культурных событий. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

- Речь идет о мероприятиях фестивального плана. У нас есть расширенный список из 20 мероприятий, и есть шорт-лист из десяти, которые мы будем активно продвигать через ресурсы министерства на площадках и выставках России и других стран, – рассказал Андрей Ермак. – Календарь событий формировался следующим образом: мы рассылали организаторам письма с просьбой представить даты и наименование мероприятий с тем, чтобы включить их в общий график. Информацию получили, к сожалению, нет от всех. Обратили внимание, что те, кто хотели, чтоб их мероприятия попали в этот общий график – предоставили информацию.

По его словам, организаторам мероприятий рекомендовали зафиксировать даты и не менять их на протяжении нескольких лет.

Андрей Ермак добавил, что помимо традиционных, в список основных мероприятий на будущий год, вошли события, которые впервые пройдут в регионе: кинофестиваль «Край света. Запад», международные соревнования по триатлону «IRONSTAR KALININGRAD 2019», тринадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ и Дни Эрмитажа в Калининграде.