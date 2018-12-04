2018-12-04T12:34:43+03:00
Общество

Калининградские власти планируют провести в регионе 20 масштабных культурных событий

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В 2019 году в Калининградской области проведут 20 масштабных культурных событий. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

- Речь идет о мероприятиях фестивального плана. У нас есть расширенный список из 20 мероприятий, и есть шорт-лист из десяти, которые мы будем активно продвигать через ресурсы министерства на площадках и выставках России и других стран, – рассказал Андрей Ермак. – Календарь событий формировался следующим образом: мы рассылали организаторам письма с просьбой представить даты и наименование мероприятий с тем, чтобы включить их в общий график. Информацию получили, к сожалению, нет от всех. Обратили внимание, что те, кто хотели, чтоб их мероприятия попали в этот общий график – предоставили информацию.

По его словам, организаторам мероприятий рекомендовали зафиксировать даты и не менять их на протяжении нескольких лет.

Андрей Ермак добавил, что помимо традиционных, в список основных мероприятий на будущий год, вошли события, которые впервые пройдут в регионе: кинофестиваль «Край света. Запад», международные соревнования по триатлону «IRONSTAR KALININGRAD 2019», тринадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ и Дни Эрмитажа в Калининграде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр туризма: У молодежи Калининград ассоциируется с Кантом
Под Калининградом началось производство по полному циклу двух моделей коммерческих автомобилей Hyundai
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб