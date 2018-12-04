В Калининградской области планируется собрать 125 тысяч тонн картофеля

СЕГОДНЯ 12:39 2018-12-04T12:39:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области по состоянию на 26 ноября убрано 2 тысячи 227 гектаров посевной площади картофеля, что составляет 99 процентов от всей посевной площади. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Валовой сбор картофеля составил 60 тысяч 900 тонн. По словам Шевцовой, в хозяйствах всех категорий планируется собрать 125 тысяч тонн, что полностью обеспечивает потребности внутреннего рынкаобласти.

Средняя урожайность картофеля составила 271 центнер с гектара.