2018-12-04T12:39:52+03:00
Общество

В Калининградской области планируется собрать 125 тысяч тонн картофеля

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области по состоянию на 26 ноября убрано 2 тысячи 227 гектаров посевной площади картофеля, что составляет 99 процентов от всей посевной площади. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Валовой сбор картофеля составил 60 тысяч 900 тонн. По словам Шевцовой, в хозяйствах всех категорий планируется собрать 125 тысяч тонн, что полностью обеспечивает потребности внутреннего рынкаобласти.

Средняя урожайность картофеля составила 271 центнер с гектара.

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