В Калининградской области планируется собрать 125 тысяч тонн картофеля
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:
В Калининградской области по состоянию на 26 ноября убрано 2 тысячи 227 гектаров посевной площади картофеля, что составляет 99 процентов от всей посевной площади. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.
Валовой сбор картофеля составил 60 тысяч 900 тонн. По словам Шевцовой, в хозяйствах всех категорий планируется собрать 125 тысяч тонн, что полностью обеспечивает потребности внутреннего рынкаобласти.
Средняя урожайность картофеля составила 271 центнер с гектара.