Алиханов хочет перевезти в Дом Советов ряд ведомств
.Фото: Александр Подгорчук
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Губернатор Антон Алиханов, помимо правительства области, хочет перевезти в Дом Советов ряд ведомств. Об этом глава региона сообщил в ходе «прямой линии» на ГТРК «Калининград».
- Не только правительство, но и налоговую, Росреестр, МФЦ, - сказал губернатор
При этом, отметил Антон Алиханов, речь не идет о переезде в Дом Советов мэрии Калининграда.
- Мы там вместе не поместимся. Несмотря на общую площадь, ее не хватит, если никак не достраивать здание, - сказал он.