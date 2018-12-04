Алиханов хочет перевезти в Дом Советов ряд ведомств

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-04T12:50:23+03:00

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Губернатор Антон Алиханов, помимо правительства области, хочет перевезти в Дом Советов ряд ведомств. Об этом глава региона сообщил в ходе «прямой линии» на ГТРК «Калининград».

- Не только правительство, но и налоговую, Росреестр, МФЦ, - сказал губернатор

При этом, отметил Антон Алиханов, речь не идет о переезде в Дом Советов мэрии Калининграда.

- Мы там вместе не поместимся. Несмотря на общую площадь, ее не хватит, если никак не достраивать здание, - сказал он.