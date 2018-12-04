Плата за капитальный ремонт в 2019 году в Калининградской области не повысится

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-04T12:49:47+03:00

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Во вторник руководитель фонда капремонта Оксана Астахова в прямом эфире программы «Только у нас» на радио «Комсомольская правда» заявила, что плата за капремонт в 2019 году повышена не будет.

- Долгие были дискуссии у нас на этот предмет, - сообщила руководитель фонда. - Хотели повысить хотя бы коэффициент-дефлятор, который, напомню, ни разу еще у нас не повышался с сентября 2015 года, когда мы начали первые начисления. Как было 5 рублей 90 копеек в целом по области, так и есть. Поэтому мы долго это обсуждали на общественных площадках, хотели от общества услышать информацию, а не только хотели, чтобы депутаты приняли решение по нашим расчетам. Мы прислушались к общественному мнению в первую очередь и сделали тариф социально ориентированным.

По словам Астаховой, не повышать тариф получилось только из-за того, что фонд капремонта пообещало поддержать правительство.

- Порядка 30% от общей совокупной стоимости ремонтных работ предусмотрено бюджетом на будущий год, - добавила Астахова.