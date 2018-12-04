2018-12-04T12:49:47+03:00
Общество

Плата за капитальный ремонт в 2019 году в Калининградской области не повысится

Об этом заявила руководитель фонда капремонта Оксана Астахова
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник руководитель фонда капремонта Оксана Астахова в прямом эфире программы «Только у нас» на радио «Комсомольская правда» заявила, что плата за капремонт в 2019 году повышена не будет.

- Долгие были дискуссии у нас на этот предмет, - сообщила руководитель фонда. - Хотели повысить хотя бы коэффициент-дефлятор, который, напомню, ни разу еще у нас не повышался с сентября 2015 года, когда мы начали первые начисления. Как было 5 рублей 90 копеек в целом по области, так и есть. Поэтому мы долго это обсуждали на общественных площадках, хотели от общества услышать информацию, а не только хотели, чтобы депутаты приняли решение по нашим расчетам. Мы прислушались к общественному мнению в первую очередь и сделали тариф социально ориентированным.

По словам Астаховой, не повышать тариф получилось только из-за того, что фонд капремонта пообещало поддержать правительство.

- Порядка 30% от общей совокупной стоимости ремонтных работ предусмотрено бюджетом на будущий год, - добавила Астахова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр туризма: У молодежи Калининград ассоциируется с Кантом
Под Калининградом началось производство по полному циклу двух моделей коммерческих автомобилей Hyundai
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб