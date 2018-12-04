2018-12-04T13:02:29+03:00
Звезды

В Калининграде 1 января на площади Победы выступит группа «ViVA» и эстрадные артисты

Власти рассказали о том, какой праздник ждет горожан в этом году
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В этом году 1 января в Калининграде праздник на площади Победы продлится до вечера. Нас ждет концерт и фейерверк. Об этом сказала заместитель главы городской администрации Анна Апполонова в передаче «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- 31 декабря это семейный праздник и политика города в том, чтобы горожане 31 декабря отметили с семьей. А на следующий день, 1 января мы, конечно же, приглашаем всех на площадь Победы, начиная с обеденного времени, с 12-13 часов. Завершится праздник вечерней программой, - сказала Анна Апполонова и отметила, что на концерте выступят звезды. – Мы приглашаем звезд советской эстрады. Это прекрасные оперные певцы – группа «ViVA». Они недавно были в Калининграде, провели концерт с аншлагом и мы видим, что горожанам это нравится. Будут приглашены дополнительно звезды эстрады. Кто именно – пока в процессе договоренностей и решений.

Также заместитель главы администрации Калининграда сообщила, что фейерверк в этом году можно смотреть в районе 8-9 вечера. Время организаторы обещали уточнить ближе к празднику. Но салют точно будет!

- Мы понимаем, что без фейерверка никак! Торжества будут проходить на площади Победы, традиционном и любимом месте горожан, на котором комфортно, которое удобно посещать, – отметила Анна Апполонова.

«ViVA» – отечественная вокальная группа, в составе которой 5 разноплановых вокалистов. Это солисты лучших оперных театров России и Европы, звезды мюзиклов, участники ТВ-шоу.

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