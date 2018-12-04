2018-12-04T13:19:32+03:00
Общество

Министр: В Калининградской области заложена хорошая основа под урожай-2019

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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Озимый сев в Калининградской области проведен в оптимальные сроки и в запланированных объемах. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

- Озимый сев, является основой урожая зерна и рапса 2019 года. Надеюсь, что в следующей году, при благоприятных погодных условиях мы сможем не только повторить рекорд 2015 года, но и превзойти его. По крайней мере, хорошая основа для этого заложена, – сказала Шевцова.

По ее словам, под урожай 2019 года посеяно 116 тысяч гектаров озимых культур. Это на 9 процентов выше плана и на 78 процентов уровня прошлого года. При этом площадь сева озимых зерновых культур в 2,6 раза превысила уровень прошлого года и на 13 процентов – план и составила 77 600 гектаров. Озимый рапс посеян на площади 38 400 гектаров, это на 2 процента выше плана и на 10 процентов выше уровня 2017 года.

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