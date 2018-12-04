2018-12-04T13:21:05+03:00
Общество

Астахова: По всей России пока нет практики, чтобы решения судов были не в пользу фондов капремонта

По словам руководителя калнинградского фонда капремонта, в регионе больше всего долгов скопилось в депрессивных районах
Иван МАРКОВ
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Оксана АстаховаОксана АстаховаФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник руководитель фонда капремонта Оксана Астахова в прямом эфире программы «Только у нас» на радио «Комсомольская правда» рассказала, как ее структура ведет борьбу с должниками.

- Основное наше направление сегодня – это работа с должниками, и у нас активно в этом направлении юридический отдел работает, - заявила Астахова. - Ежедневно 300-400 заявлений в приказном производстве у нас подавалось. Но сейчас больше уклон на исполнительное производство. Но практически все решения в нашу пользу, вернее, даже все решения в приказном производстве в нашу пользу. Бывает, когда сторона, которой предъявлены требования, имеет свою точку зрения. Тогда это переходит в исковое производство. Чуть дольше будет процесс, но все равно итог будет в нашу пользу. Нет пока практики по всей России не в пользу фондов.

По словам Астаховой, у фонда больше всего проблем с должниками в «депрессивных» районах, отдаленных от Калининграда.

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