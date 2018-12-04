Калининградка получила условный срок за сбитого насмерть пешехода
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Черняховске осудили местную жительницу, которая сбила насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В октябре прошлого года 50-летняя водитель сбила 83-летнюю женщину на улице Ленинградской в Черняховске. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.
На суде водитель не признала себя виновной, заявив, что пенсионерка выбежала и сама врезалась в ее автомобиль.
Суд приговорил водителя к трем годам лишения свободы условно и лишил прав на два года.