2018-12-04T13:26:24+03:00
Общество

Калининградка получила условный срок за сбитого насмерть пешехода

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Черняховске осудили местную жительницу, которая сбила насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В октябре прошлого года 50-летняя водитель сбила 83-летнюю женщину на улице Ленинградской в Черняховске. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

На суде водитель не признала себя виновной, заявив, что пенсионерка выбежала и сама врезалась в ее автомобиль.

Суд приговорил водителя к трем годам лишения свободы условно и лишил прав на два года.

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