2018-12-04T13:38:38+03:00
Общество

В Калининграде оштрафовали производителя фальсифицированной сметаны

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мировой суд оштрафовал на 10 тысяч рублей ООО «Пищевой комбинат «Балтика» за производство фальсифицированной сметаны. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В мае этого года сотрудники ведомства провели внеплановую проверку предприятия. Специалисты взяли несколько проб 15-процентной сметаны и направили их на лабораторное исследование.

Эксперты обнаружили в сметане содержание бета – ситостерина, не заявленного в составе, а также несоответствие массовых долей метиловых эфиров жирных кислот установленным нормативам.

- Обнаружение в сметане бета-ситостерина свидетельствует о подмене молочных жиров растительными. Таким образом, выявлен факт фальсификации сметаны, - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр туризма: У молодежи Калининград ассоциируется с Кантом
Под Калининградом началось производство по полному циклу двух моделей коммерческих автомобилей Hyundai
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб