В Калининграде оштрафовали производителя фальсифицированной сметаны

СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-04T13:38:38+03:00

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Мировой суд оштрафовал на 10 тысяч рублей ООО «Пищевой комбинат «Балтика» за производство фальсифицированной сметаны. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В мае этого года сотрудники ведомства провели внеплановую проверку предприятия. Специалисты взяли несколько проб 15-процентной сметаны и направили их на лабораторное исследование.

Эксперты обнаружили в сметане содержание бета – ситостерина, не заявленного в составе, а также несоответствие массовых долей метиловых эфиров жирных кислот установленным нормативам.

- Обнаружение в сметане бета-ситостерина свидетельствует о подмене молочных жиров растительными. Таким образом, выявлен факт фальсификации сметаны, - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.