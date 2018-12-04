За неделю у калининградцев изъяли на границе 150 кг мяса, молока и рыбы из Польши и Литвы
Сотрудники Россельхознадзора в течение семи дней пресекли несколько попыток незаконного провоза на территорию Калининградской области продуктов из Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
На российско-литовской и российско-польской границе выявили восемь жителей региона, которые пытались провезти 149,5 килограммов молочной, мясной и рыбной продукции.
- Товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
В результате вся продукция была возвращена в Польшу и Литву.