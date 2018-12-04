2018-12-04T13:45:08+03:00
Общество

За неделю у калининградцев изъяли на границе 150 кг мяса, молока и рыбы из Польши и Литвы

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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Сотрудники Россельхознадзора в течение семи дней пресекли несколько попыток незаконного провоза на территорию Калининградской области продуктов из Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

На российско-литовской и российско-польской границе выявили восемь жителей региона, которые пытались провезти 149,5 килограммов молочной, мясной и рыбной продукции.

- Товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В результате вся продукция была возвращена в Польшу и Литву.

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