2018-12-04T13:47:12+03:00
Общество

Руководитель фонда капремонта: Конфликт жителей дома на Комсомольской с подрядчиком улажен

По словам Оксаны Астаховой, результаты ремонта жильцов дома-памятника устроили
Иван МАРКОВ
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Сбитые с фасада барельефы были заменены новымиСбитые с фасада барельефы были заменены новымиФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник руководитель фонда капремонта Оксана Астахова в прямом эфире программы «Только у нас» на радио «Комсомольская правда» рассказала, что конфликт с жителями дома №53-61 на улице Комсомольской улажен.

- Жильцы тревогу били правильно, наверное, по-своему, - заявила Астахова. - Просто они не понимали, что это будет. Если бы это была бутафория, то есть какие-то материалы, из которых изготавливается облегченный конструктив, конечно, они правильно били тревогу, чтобы этого не было. Но этого и не было бы, потому что это объект культурного наследия, формы выливались из гипса. Это материал достаточно прочный, у него долгий срок эксплуатации. Мы всем объяснили, все показали, и дом простоит еще долго и будет радовать всех.

Напомним, конфликт подрядчика и жителей произошел из-за того, что в октябре этого года рабочие начали сбивать с фасада здания лепнину, не объяснив жителям, что заменят ее идентичной.

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