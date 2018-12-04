В Калининграде волонтеры спасли канюка, который попал в капкан
В Калининградской области мужчина нашел раненого канюка, когда гулял с собакой. Об этом сообщается в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.
Мужчина вытащил хищную птицу из капкана и привез в приют.
Канюка в ветеринарной клинике осмотрел специалист – было принято решение проводить операцию, так как от попадания в капкан у птицы была сильно травмирована одна лапа.
- Ампутировали лапу до чистого места. Операция прошла успешно, – сообщили волонтеры.
Увы, после операции хищный пернатый отказывается есть и его приходится кормить насильно. Канюку дают куриные сердечки и мышей. Параллельно проводят обработку раны и делают уколы.
В планах – перевезти птицу в приют – возможно среди своих сородичей канюк начнет есть сам.
Волонтеры обращаются к неравнодушным с просьбой оказать помощь приюту, который занимается спасением и лечением диких животных и птиц.