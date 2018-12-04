2018-12-04T13:52:57+03:00
Дом. Семья

В Калининграде волонтеры спасли канюка, который попал в капкан

Птице пришлось ампутировать поврежденную лапу
Александр КАТЕРУША
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Птица в клинике после операции.Птица в клинике после операции.Фото: vk.com
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В Калининградской области мужчина нашел раненого канюка, когда гулял с собакой. Об этом сообщается в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.

Мужчина вытащил хищную птицу из капкана и привез в приют.

Канюка в ветеринарной клинике осмотрел специалист – было принято решение проводить операцию, так как от попадания в капкан у птицы была сильно травмирована одна лапа.

- Ампутировали лапу до чистого места. Операция прошла успешно, – сообщили волонтеры.

Увы, после операции хищный пернатый отказывается есть и его приходится кормить насильно. Канюку дают куриные сердечки и мышей. Параллельно проводят обработку раны и делают уколы.

В планах – перевезти птицу в приют – возможно среди своих сородичей канюк начнет есть сам.

Волонтеры обращаются к неравнодушным с просьбой оказать помощь приюту, который занимается спасением и лечением диких животных и птиц.

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