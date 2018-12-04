На ул. Красной и участке Моспроспекта запретят парковаться
.Фото: мэрия Калининграда
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В декабре на улице Красной и Московском проспекте установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Об этом сообащет пресс-служба мэрии Калининграда.
С 15 декабря на улице Красной парковка будет запрещена в районе дома №127-143 (по двум сторонам дороги). На Московском проспекте - в районе дома №185.
Власти просят водителей быть внимательнее и обращать внимание на новые знаки.