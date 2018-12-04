2018-12-04T14:05:28+03:00
Общество

Оксана Астахова назвала калининградский памятник архитектуры, который, по ее мнению, был отремонтирован на 5 баллов

Руководитель фонда капремонта похвалила подрядчика за дом с трубящим оленем на Московском проспекте
Иван МАРКОВ
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Во вторник руководитель фонда капремонта Оксана Астахова в прямом эфире программы «Только у нас» на радио «Комсомольская правда» назвала здание, являющееся объектом культурного наследия, которое, по ее мнению, было отремонтировано лучше всего в городе и области.

- В этом году 5 баллов отдать можно дому с трубящим оленем на Московском проспекте, потому что абсолютно новый образ у дома, - заявила Астахова. - Такие там были скрытые прекрасные материалы. Это и облицовка кирпичная, которую сохранили под штукатуркой. Может, и хорошо, что она была в советский период там спрятана. Сегодня там новый образ с историческим прошлым. Это памятник культурного наследия, поэтому без истории никуда. Там и качество у работы хорошее, и, надеюсь, люди будут довольны еще долгий период.

Напомним, дом №164-172 на Московском проспекте начали ремонтировать в апреле этого года.

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