Оксана Астахова назвала калининградский памятник архитектуры, который, по ее мнению, был отремонтирован на 5 баллов
Во вторник руководитель фонда капремонта Оксана Астахова в прямом эфире программы «Только у нас» на радио «Комсомольская правда» назвала здание, являющееся объектом культурного наследия, которое, по ее мнению, было отремонтировано лучше всего в городе и области.
- В этом году 5 баллов отдать можно дому с трубящим оленем на Московском проспекте, потому что абсолютно новый образ у дома, - заявила Астахова. - Такие там были скрытые прекрасные материалы. Это и облицовка кирпичная, которую сохранили под штукатуркой. Может, и хорошо, что она была в советский период там спрятана. Сегодня там новый образ с историческим прошлым. Это памятник культурного наследия, поэтому без истории никуда. Там и качество у работы хорошее, и, надеюсь, люди будут довольны еще долгий период.
Напомним, дом №164-172 на Московском проспекте начали ремонтировать в апреле этого года.