В Калининграде выделили 400 тыс рублей на обслуживание "собачьих" контейнеров
.Фото: мэрия Калининграда
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Администрации Калининграда выделила 400 тысяч рублей на обслуживание контейнеров с устройствами для хранения специальных гигиенических наборов для сбора экскрементов собак. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
За эти деньги победитель аукциона будет регулярно очищать контейнеры от использованных гигиенических наборов, заправлять их новыми комплектам, ремонтировать и мыть их.
Напомним, сейчас в городе установлено 25 оранжевых контейнеров емкостью 35 литров. Они установлены в зеленых зонах на Верхнем и Нижнем озерах, на острове Канта, бульваре Франца Лефорта и озере Поплавок.