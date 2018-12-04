На окраине Калининграда задержали водителя МАНа с поддельными документами на груз древесины

4 Дек. 14:29 2018-12-04T14:31:28+03:00

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В Гурьевском районе задержали водителя грузовика по подозрению в незаконной перевозке леса. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Грузовик «МАН» остановили на 7-м километре автодороги Калининград-Полесск. 25-летний водитель предъявил сопроводительные документы на груз с признаками подделки.

Для дальнейшей проверки грузовик и водитель были доставлены в отдел полиции по Гурьевскому району.