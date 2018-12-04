На окраине Калининграда задержали водителя МАНа с поддельными документами на груз древесины
.Фото: Госавтоинспекция
Изменить размер текста:
В Гурьевском районе задержали водителя грузовика по подозрению в незаконной перевозке леса. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
Грузовик «МАН» остановили на 7-м километре автодороги Калининград-Полесск. 25-летний водитель предъявил сопроводительные документы на груз с признаками подделки.
Для дальнейшей проверки грузовик и водитель были доставлены в отдел полиции по Гурьевскому району.