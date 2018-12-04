2018-12-04T14:38:41+03:00
Общество

Калининградский зоопарк: В Кёнигсбегском тиргартене посетители тоже нарушали и кормили животных

В учреждении напоминают о запрете на кормление зверей
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Посетитель Кёнигсбергского зоопарка что-то протягивает обезьянке.Посетитель Кёнигсбергского зоопарка что-то протягивает обезьянке.Фото: предоставлено зоопарком
Изменить размер текста:

Калининградский зоопарк долгие годы борется с тем, что посетители кормят животных. Как оказалось, такая же проблема существовала и в зоопарке Кёнигсберга.

«По много раз в день мы говорим: «Уважаемые посетители, не кормите животных!». Почти сто лет назад наши кёнигсбергские коллеги точно также регулярно повторяли эту фразу», - сообщается в группе Калининградского зоопарка в соцсетях.

Сотрудники нашего зоопарка отыскали в архивах газету Кёнигсбергского зоопарка за 1932 год, где были напечатаны «Правила кормления». О находке пишет пресс-служба зоопарка.

Жителей Кёнигсберга призывали не давать животным «сахар, шоколад, конфеты карамельки, сосучки, ментоловые пастилки, кожуру апельсинов, каштаны, а также лук и листья разного сорта».

Отдельно крупным шрифтом шло предупреждение: «Следует указать на предосудительную привычку кидать в вольеры животным всякого рода несъедобные вещи. Зеркала, металлические предметы, деревяшки, бумага, карандаши и ручки, куски кожи, резиновые шарики, серебряную фольгу от сыра, которые являются чрезвычайно опасными для здоровья всех животных».

В заключении автор статьи апеллировал к сознательным посетителям: «Хотя в зоопарке есть смотрители, которые следят за соблюдением правил поведения,… нам нужна и добровольная помощь благоразумных друзей зоопарка,... чтобы при нарушениях указать нарушителю на непригодность корма или же вызвать смотрителя».

. Фото: Александр КАТЕРУША

.Фото: Александр КАТЕРУША

Фото: Александр КАТЕРУША

Интересно, что в Кёнигсбергском зоопарке животные делились на две части: тех, кого кормить нельзя и тех, кого можно. Так, строго запрещали угощать слона, лосей, хищных животных, человекообразных обезьян, хищных птиц. Разрешалось кормить медведей, енотов, оленей, антилоп, зебр, буйволов, лам, кенгуру, грызунов и бегемотов. Причем, в список «разрешенных» продуктов входили булочки и картофельные очистки.

Коз можно угощать специальным кормом, купленным в зоопарке. Фото: Александр КАТЕРУША

Коз можно угощать специальным кормом, купленным в зоопарке.Фото: Александр КАТЕРУША

Фото: Александр КАТЕРУША

Отметим, сегодня в Калининградском зоопарке нет такого разделения и животных кормить нельзя. Исключение, пожалуй, составляют только козочки, которых можно угощать специальным кормом, купленным в зоопарке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде водитель девять раз заполнял полный бак и уезжал с АЗС, не заплатив
Оксана Астахова назвала самый проблемный район Калининградской области по результатам капремонта
За неделю в области к ответственности привлекли 57 водителей пассажирских автобусов
Житель Черняховска украл у брата тягач и продал его на запчасти
В Калининграде в Белом озере утонул рыбак
В Гвардейском районе открыли новый тепличный комплекс
Евгений Гришковец претендует на 3 млн рублей за роман «Театр отчаяния. Отчаянный театр»
Алиханов: Обход Черняховска важнее хорошей дороги до Янтарного
Фонд капремонта планирует устроить в Железнодорожном «пестрый ряд»
В Калининградской области появится «Фестивальная дирекция»
На окраине Калининграда задержали водителя МАНа с поддельными документами на груз древесины
В Калининграде выделили 400 тыс рублей на обслуживание "собачьих" контейнеров
Оксана Астахова назвала калининградский памятник архитектуры, который, по ее мнению, был отремонтирован на 5 баллов
На ул. Красной и участке Моспроспекта запретят парковаться
В Калининграде волонтеры спасли канюка, который попал в капкан
Руководитель фонда капремонта: Конфликт жителей дома на Комсомольской с подрядчиком улажен
За неделю у калининградцев изъяли на границе 150 кг мяса, молока и рыбы из Польши и Литвы
В Калининграде оштрафовали производителя фальсифицированной сметаны
Калининградка получила условный срок за сбитого насмерть пешехода
Астахова: По всей России пока нет практики, чтобы решения судов были не в пользу фондов капремонта
Министр: В Калининградской области заложена хорошая основа под урожай-2019
В Калининграде 1 января на площади Победы выступит группа «ViVA» и эстрадные артисты
Плата за капитальный ремонт в 2019 году в Калининградской области не повысится