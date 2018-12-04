Калининградский зоопарк: В Кёнигсбегском тиргартене посетители тоже нарушали и кормили животных

СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-04T14:38:41+03:00

В учреждении напоминают о запрете на кормление зверей

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Калининградский зоопарк долгие годы борется с тем, что посетители кормят животных. Как оказалось, такая же проблема существовала и в зоопарке Кёнигсберга.

«По много раз в день мы говорим: «Уважаемые посетители, не кормите животных!». Почти сто лет назад наши кёнигсбергские коллеги точно также регулярно повторяли эту фразу», - сообщается в группе Калининградского зоопарка в соцсетях.

Сотрудники нашего зоопарка отыскали в архивах газету Кёнигсбергского зоопарка за 1932 год, где были напечатаны «Правила кормления». О находке пишет пресс-служба зоопарка.

Жителей Кёнигсберга призывали не давать животным «сахар, шоколад, конфеты карамельки, сосучки, ментоловые пастилки, кожуру апельсинов, каштаны, а также лук и листья разного сорта».

Отдельно крупным шрифтом шло предупреждение: «Следует указать на предосудительную привычку кидать в вольеры животным всякого рода несъедобные вещи. Зеркала, металлические предметы, деревяшки, бумага, карандаши и ручки, куски кожи, резиновые шарики, серебряную фольгу от сыра, которые являются чрезвычайно опасными для здоровья всех животных».

В заключении автор статьи апеллировал к сознательным посетителям: «Хотя в зоопарке есть смотрители, которые следят за соблюдением правил поведения,… нам нужна и добровольная помощь благоразумных друзей зоопарка,... чтобы при нарушениях указать нарушителю на непригодность корма или же вызвать смотрителя».

Фото: Александр КАТЕРУША

Интересно, что в Кёнигсбергском зоопарке животные делились на две части: тех, кого кормить нельзя и тех, кого можно. Так, строго запрещали угощать слона, лосей, хищных животных, человекообразных обезьян, хищных птиц. Разрешалось кормить медведей, енотов, оленей, антилоп, зебр, буйволов, лам, кенгуру, грызунов и бегемотов. Причем, в список «разрешенных» продуктов входили булочки и картофельные очистки.

Коз можно угощать специальным кормом, купленным в зоопарке.Фото: Александр КАТЕРУША

Фото: Александр КАТЕРУША

Отметим, сегодня в Калининградском зоопарке нет такого разделения и животных кормить нельзя. Исключение, пожалуй, составляют только козочки, которых можно угощать специальным кормом, купленным в зоопарке.