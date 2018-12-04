2018-12-04T14:38:41+03:00
Общество

Калининградский зоопарк: В Кёнигсбегском тиргартене посетители тоже нарушали и кормили животных

В учреждении напоминают о запрете на кормление зверей
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Посетитель Кёнигсбергского зоопарка что-то протягивает обезьянке.Посетитель Кёнигсбергского зоопарка что-то протягивает обезьянке.Фото: предоставлено зоопарком
Изменить размер текста:

Калининградский зоопарк долгие годы борется с тем, что посетители кормят животных. Как оказалось, такая же проблема существовала и в зоопарке Кёнигсберга.

«По много раз в день мы говорим: «Уважаемые посетители, не кормите животных!». Почти сто лет назад наши кёнигсбергские коллеги точно также регулярно повторяли эту фразу», - сообщается в группе Калининградского зоопарка в соцсетях.

Сотрудники нашего зоопарка отыскали в архивах газету Кёнигсбергского зоопарка за 1932 год, где были напечатаны «Правила кормления». О находке пишет пресс-служба зоопарка.

Жителей Кёнигсберга призывали не давать животным «сахар, шоколад, конфеты карамельки, сосучки, ментоловые пастилки, кожуру апельсинов, каштаны, а также лук и листья разного сорта».

Отдельно крупным шрифтом шло предупреждение: «Следует указать на предосудительную привычку кидать в вольеры животным всякого рода несъедобные вещи. Зеркала, металлические предметы, деревяшки, бумага, карандаши и ручки, куски кожи, резиновые шарики, серебряную фольгу от сыра, которые являются чрезвычайно опасными для здоровья всех животных».

В заключении автор статьи апеллировал к сознательным посетителям: «Хотя в зоопарке есть смотрители, которые следят за соблюдением правил поведения,… нам нужна и добровольная помощь благоразумных друзей зоопарка,... чтобы при нарушениях указать нарушителю на непригодность корма или же вызвать смотрителя».

. Фото: Александр КАТЕРУША

.Фото: Александр КАТЕРУША

Фото: Александр КАТЕРУША

Интересно, что в Кёнигсбергском зоопарке животные делились на две части: тех, кого кормить нельзя и тех, кого можно. Так, строго запрещали угощать слона, лосей, хищных животных, человекообразных обезьян, хищных птиц. Разрешалось кормить медведей, енотов, оленей, антилоп, зебр, буйволов, лам, кенгуру, грызунов и бегемотов. Причем, в список «разрешенных» продуктов входили булочки и картофельные очистки.

Коз можно угощать специальным кормом, купленным в зоопарке. Фото: Александр КАТЕРУША

Коз можно угощать специальным кормом, купленным в зоопарке.Фото: Александр КАТЕРУША

Фото: Александр КАТЕРУША

Отметим, сегодня в Калининградском зоопарке нет такого разделения и животных кормить нельзя. Исключение, пожалуй, составляют только козочки, которых можно угощать специальным кормом, купленным в зоопарке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр туризма: У молодежи Калининград ассоциируется с Кантом
Под Калининградом началось производство по полному циклу двух моделей коммерческих автомобилей Hyundai
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб