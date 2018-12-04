В Калининградской области появится «Фестивальная дирекция»

4 Дек. 14:38 2018-12-04T14:39:15+03:00

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В Калининградской области в 2019 году начнет работать автономная некоммерческая организация «Фестивальная дирекция». Эта структура будет отвечать за организацию всех крупных событийных мероприятий в регионе, сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

- Все вопросы по организации крупных мероприятий, где будет нужна помощь государства, будут решаться через фестивальную дирекцию. Сейчас идет процесс ее формирования. Учредитель дирекции – министерство по культуре и туризму области. Мы будем контролировать их с точки зрения исполнения законодательства. Коллеги, которые войдут в эту дирекцию, имеют большой опыт проведения мероприятий в Москве и Калининграде, - сказал Андрей Ермак.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в 2019 году в Калининградской области планируется провести 20 масштабных культурных событий фестивального плана.