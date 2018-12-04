2018-12-04T15:03:24+03:00
Общество

Фонд капремонта планирует устроить в Железнодорожном «пестрый ряд»

По словам руководителя фонда Оксаны Астаховой, яркие дома вдохновят людей к новой жизни
Иван МАРКОВ
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ЖелезнодорожныйЖелезнодорожныйФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник руководитель фонда капремонта Оксана Астахова в прямом эфире программы «Только у нас» на радио «Комсомольская правда» заявила, что яркие фасады домов улучшают настроение жителям калининградской провинции. По словам Астаховой, позитивных изменений удалось добиться, например, в центре Черняховска, где в этом году было отремонтировано более десятка домов довоенной постройки.

- Там очень изношенный был ансамбль домов, а сейчас такой пестрый ряд получился, очень красивый, - заявила Астахова и перешла к другим примерам. - Еще есть у нас озерская площадь, которая финансируется уже третий год. Первый год мы делали проект, и два года реализуем программу. Яркие красивые дома на трех улицах. Мне кажется, в Озерске это вдохновит людей к новой жизни. Мы еще реализацию такого момента в следующем году планируем в поселке Железнодорожный Правдинского района. Это задумка губернатора, поддержанная правительством. Когда получится, это будет прямо сказка.

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