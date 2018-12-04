Алиханов: Обход Черняховска важнее хорошей дороги до Янтарного

СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-04T15:21:12+03:00

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Строительство обхода Черняховска является более приоритетным, чем продолжение хорошей дороги до пляжа в Янтарном. Об этом в ходе «прямой линии» на ГТРК «Калининград» сказал губернатор Антон Алиханов.

- Обход Черняховска с точки зрения инфраструктуры – более важный объект. Для востока области - это ключевой проект, который поможет развитию. Это федеральный объект, на него уже есть проектно-сметная документация. Будем добиваться, чтобы средства на строительство были выделены.

По его словам, ускорить строительство обхода Черняховска может создание индустриальной зоны в муниципалитете.

- Обход города может стать составной частью этого проекта, - отметил Антон Алиханов. – если мы сможем продать инвестору «какую-то частную часть» (индустриального парка. – Ред.), за федеральными деньга на новую дорогу будет проще обращаться.