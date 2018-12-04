2018-12-04T15:19:20+03:00
Звезды

Евгений Гришковец претендует на 3 млн рублей за роман «Театр отчаяния. Отчаянный театр»

Писатель попал в шорт-лист литературной премии «Большая книга»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Наш знаменитый земляк, писатель Евгений Гришковец с новым мемуарным романом «Театр отчаяния. Отчаянный театр» вошел в шорт-лист литературной премии «Большая книга». Как сообщает ТАСС, лауреатов назовут во вторник, 4 декабря в Доме Пашкова в Москве.

Помимо Гришковца на премию претендуют: Олег Ермаков («Радуга и вереск»), Алексей Винокуров («Люди черного дракона»), Дмитрий Быков («Июнь»), Ольга Славникова («Прыжок в длину»), Мария Степанова («Памяти памяти»), Андрей Филимонов («Рецепты сотворения мира») и Александр Архангельский («Бюро проверки»).

Главный приз - 3 млн рублей, второй - 1,5 млн рублей, третий - 1 млн рублей.

Национальная премия «Большая книга» учреждена в 2005 г. «Центром поддержки отечественной словесности».

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