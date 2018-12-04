В Гвардейском районе открыли новый тепличный комплекс

4 Дек. 15:43 2018-12-04T15:43:26+03:00

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В Гвардейском районе ввели в эксплуатацию крупнейший высокотехнологичный круглогодичный тепличный комплекс площадью 3,3 гектара. Как сообщила министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова, комплекс ООО «Орбита-Агро» ориентирован на выращивание 900 тонн томатов, огурцов и зелени в год.

Отметим, ранее, в 2014 году «Орбита-Агро» ввела в строй тепличный комплекс для выращивания огурцов и томатов. Это тепличный комбинат общей площадью 2,2 гектара, мощностью более 550 тонн огурцов и свыше 500 тонн томатов.

Всего площадь закрытого грунта в области в 2018 году составила 24,4 гектара. На 26 ноября собрано 2 632 тонны овощей закрытого грунта, что на 13 процентов выше показателя на аналогичную дату прошлого года.