2018-12-04T15:43:26+03:00
Общество

В Гвардейском районе открыли новый тепличный комплекс

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Гвардейском районе ввели в эксплуатацию крупнейший высокотехнологичный круглогодичный тепличный комплекс площадью 3,3 гектара. Как сообщила министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова, комплекс ООО «Орбита-Агро» ориентирован на выращивание 900 тонн томатов, огурцов и зелени в год.

Отметим, ранее, в 2014 году «Орбита-Агро» ввела в строй тепличный комплекс для выращивания огурцов и томатов. Это тепличный комбинат общей площадью 2,2 гектара, мощностью более 550 тонн огурцов и свыше 500 тонн томатов.

Всего площадь закрытого грунта в области в 2018 году составила 24,4 гектара. На 26 ноября собрано 2 632 тонны овощей закрытого грунта, что на 13 процентов выше показателя на аналогичную дату прошлого года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр туризма: У молодежи Калининград ассоциируется с Кантом
Под Калининградом началось производство по полному циклу двух моделей коммерческих автомобилей Hyundai
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб