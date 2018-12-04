В Калининграде в Белом озере утонул рыбак

4 Дек. 15:55 2018-12-04T15:57:02+03:00

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В Калининграде в понедельник 3 декабря рыбак провалился под лед озера Белого, расположенного на пересечении проспекта Победы и Большой Окружной дороги.

Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе «Водоканала», в чьем ведомстве находится водоем.

- Обходчик обнаружил полынью и возле нее – вещи и рыболовные снасти. Рядом была просверлена лунка. Об этом оперативно сообщили в МЧС. Спасатели в течение дня обнаружили и извлекли тело из озера, - сказали в «Водоканале».

На вид мужчине около 40 лет, его личность устанавливается.

Питьевое озеро Белое – резервный водоем. Он используется только при необходимости, когда не хватает других источников. Забор воды из него не ведется.