Житель Черняховска украл у брата тягач и продал его на запчасти
В полицию Черняховска пришел расстроенный житель одной из республик СНГ и сообщил, что из поселка Доваторовка пропал его тягач стоимостью 250 тысяч рублей.
Мужчина рассказал, что три года назад оставил свой грузовик возле дома своего брата. Когда он вернулся в регион, тягач пропал.
Полицейские начали расследование и вскоре обнаружили, что на одном из сайтов бесплатных объявлений продают запчасти для аналогичного тягача. Продавец, к которому пришли правоохранители, рассказал, что купил транспортное средство… у брата потерпевшего. Последний, к слову, не стал запираться довольно быстро признался в содеянном.
В отношении 47-летнего брата завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.