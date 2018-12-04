Житель Черняховска украл у брата тягач и продал его на запчасти

СЕГОДНЯ 15:56 2018-12-04T15:56:21+03:00

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В полицию Черняховска пришел расстроенный житель одной из республик СНГ и сообщил, что из поселка Доваторовка пропал его тягач стоимостью 250 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что три года назад оставил свой грузовик возле дома своего брата. Когда он вернулся в регион, тягач пропал.

Полицейские начали расследование и вскоре обнаружили, что на одном из сайтов бесплатных объявлений продают запчасти для аналогичного тягача. Продавец, к которому пришли правоохранители, рассказал, что купил транспортное средство… у брата потерпевшего. Последний, к слову, не стал запираться довольно быстро признался в содеянном.

В отношении 47-летнего брата завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.