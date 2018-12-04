За неделю в области к ответственности привлекли 57 водителей пассажирских автобусов
.Фото: Александр Подгорчук
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За прошедшую неделю в Калининградской области инспекторы ГИБДД проверили техническое состояние 170 пассажирских автобусов. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.
К административной ответственности за выявленные нарушения привлекли 57 водителей, а также 7 должностных лиц, отметили в ведомстве.
Во вторник, 4 декабря, инспекторы обнаружили пассажирский автобус, в котором был установлен неработающий тахограф.
- Это свидетельствует о том, что рабочее время водителя, скорость движения и другие параметры должным образом не учитывались, - отметили в ГИБДД.