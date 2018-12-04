Оксана Астахова назвала самый проблемный район Калининградской области по результатам капремонта

4 Дек. 16:34 2018-12-04T16:38:00+03:00

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Во вторник руководитель фонда капремонта Оксана Астахова в прямом эфире программы «Только у нас» на радио «Комсомольская правда» назвала самый проблемный район области.

- Проблемным у нас получился Нестеровский район, - заявила Астахова. - С подрядчиком расторгнут договор. Кстати, три подрядчика у нас выбыли из реестра в этом году, не справились в установленный срок и по качеству. Двое было в прошлом году, а в этом трое, прирост идет.

- Это вы строже стали, или подрядчики расслабились? – переспросила ведущая.

- Это новые подрядчики, - ответила руководитель фонда капремонта. - Те подрядные организации, которые работают из года в год, наращивают потенциал и улучшают качество, все наши требования знают, и слабину не дают. А те, кто заходят к нам впервые, видимо, не понимают наших требований. Один, к сожалению, не рассчитал свои силы. Ранее он работал в Советске и Немане, а тут решил еще в Нестерове попробовать. Ввиду такого расширенного диапазона, видимо, не справился. У него теперь три года нет шансов с нами работать. Если он приобретет новое видение своей работы, то мы снова будем рады его видеть.

По словам Астаховой, подрядчик не просто сорвал срок. Жители пожаловались, что рабочих попросту не было на объекте, когда на доме была полностью разобрана крыша. Многие квартиры просто залило водой, но реакции подрядчика не последовало.