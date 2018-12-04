2018-12-04T16:42:58+03:00
Общество

В Калининграде водитель девять раз заполнял полный бак и уезжал с АЗС, не заплатив

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калинниграде на водителя завели уголовное дело за хищение топлива с АЗС. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В течение месяца 24-летний мужчина как минимум девять раз приезжал на АЗС на Московском проспекте и ул. А. Невского, заправлял полный бак и уезжал, не заплатив. Автозаправочные станции в итоге недосчитались 20 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи камер наблюдения и смогли установить личность злоумышленника и задержать его.

- Подозреваемый дал признательные показания, сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям, - отметили в пресс-службе УМВД.

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