2018-12-04T17:19:38+03:00
Общество

Суд обязал чиновников отремонтировать тротуар на одной из улиц в Нестерове

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Районная прокуратура через суд заставила чиновников отремонтировать в тротуар в Нестерове. Об этом сообащет пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве обратили внимание, что в городе от пересечения ул. Совхозной с ул. Шоссейной до дома № 1 по ул. Шоссейной отсутствует тротуар. После этого прокуратура подала в суд исковое заявление, с требованием обязать администрацию города обустроить тротуар.

В администрации заявили, что на этом участке улицы тротуар не предусмотрен, да и денег в бюджете на эти цели не были предусмотрены.

Однако суд посчитал иначе и принял решение обязать администрацию обустроить там тротуар.

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