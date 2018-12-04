Пропавший без вести калининградец подорвался на старом боеприпасе

4 Дек. 18:24 2018-12-04T18:25:26+03:00

Тело мужчины с характерными повреждениями обнаружено в Багратионовском районе

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Сегодня, 4 декабря в лесу, примерно в трех километрах от руин замка Бальга в Багратионовском районе было обнаружено тело 39-летнего мужчины, о безвестном исчезновении которого накануне сообщили полиции его друзья.

Судя по характерным повреждениям на трупе, калининградец мог стать жертвой взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны. По данному факту региональное Управление Следственного комитета России начато доследственную проверку.

- Производится осмотр места происшествия с привлечением криминалистов, обследуется местность, выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в УСКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.