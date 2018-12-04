2018-12-04T18:36:12+03:00
Общество

Победителя конкурса на имя для аэропорта Калининграда назовут в прямом эфире «России 1»

Результаты народного голосования объявят во вторник вечером
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Сегодня, во вторник 4 декабря, победителей конкурса «Великие имена России» объявят в эфире телеканала «Россия-1» в 18.50 (мск). Как сообщается на сайте проекта, подведение окончательных итогов заняло несколько дней, которые были необходимы для обработки всех анкет, поступивших из регионов. Также подсчитывали статистику по всем платформам, на которых проводилось голосование.

Напомним, до 30 ноября включительно народное голосование проходило на сайте великиеимена.рф. По его результатам первое место заняла Елизавета Петровна, за которую проголосовало 49 тысяч 100 человек.

Александр Василевский набрал 39 тысяч 284 голоса и занимает второе место.

На третьем месте - Иммануил Кант (39018 голосов). Стоит отметить, что философ потерял лидерскую позицию несколько дней назад. Хотя с первого дня голосования и в течение долгого времени он выигрывал.

Иван Черняховский – 16 тысяч 541 голо - четвертое место.

В голосовании за имя человека, в честь которого назовут международный аэропорт «Храброво» в Калининграде, поучаствовало только на сайте проекта 143 тысячи 943 человека.

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