2018-12-04T19:19:47+03:00
Общество

Владимир Мединский: Я отношусь к Канту с огромной симпатией

Министр культуры РФ высказался по поводу кандидатуры философа в конкурсе «Великие имена России»
Александр КАТЕРУША
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Памятник Канту в Калининграде.Памятник Канту в Калининграде.Фото: Александр КАТЕРУША
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В прямом эфире телеканала «Россия-1» в спецвыпуске передачи «60 минут» подводят итоги голосования в конкурсе «Великие имена России». По поводу кандидатуры философа Иммануила Канта для имени «Храброво» в Калининграде, высказался министр культуры РФ Владимир Мединский.

- Что касается Канта, то я отношусь к Канту с огромной симпатией и как к выдающемуся философу и как к российскому подданному. Поскольку мы знаем прекрасно, что Кант принял российское подданство как раз во время императрицы Елизаветы Петровны, – говорит министр Мединский. - Если я не ошибаюсь, как раз Елизавета Петровна, во время царствования которой город и вошел в состав Российской Империи, и победила в голосовании, приняв Канта в российские подданные.

- Будем считать, что и Кант тоже побеждает немного, хотя конечно Елизавета сейчас на первом месте, - казала ведущая шоу Ольга Скобеева.

Напомним, до 30 ноября включительно народное голосование проходило на сайте великиеимена.рф. По его результатам первое место заняла Елизавета Петровна, за которую проголосовало 49 тысяч 100 человек.

На третьем месте был Иммануил Кант (39018 голосов).

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