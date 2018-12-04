Политолог Сергей Марков: Русская бабушка по своей сути кантианка

СЕГОДНЯ 19:32 2018-12-04T19:32:42+03:00

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В прямом эфире телеканала «Россия-1» в спецвыпуске передачи «60 минут» продолжают обсуждать итоги и ход голосования в конкурсе «Великие имена России» по переименованию аэропортов страны. По поводу кандидатуры философа Иммануила Канта для имени «Храброво» в Калининграде высказался министр культуры РФ Владимир Мединский, сказав, что относится к философу «с огромной симпатией».

Высказался о Канте и известный политолог Сергей Марков.

- Кант это великий европейский философ, – встал на защиту кёнигсбержца Сергей Марков. – Мне недавно попалось большое международное исследование «Какие имена чаще всего встречаются в мировой литературе». Как ни странно, из тех, кто родился в России, Иммануил Кант оказывается на первом месте!

- А он точно родился в России? – воскликнул политик Борис Надеждин.

- Ну, на территории нынешней России, - ответил Марков. – Нормальный русский человек, нормальная бабушка – она по сути своей кантианка. Одна из главных идей Канта это всеобщий мир. Наша бабушка всегда много раз всем вам говорила: «Лишь бы не было войны». Чистое кантианство!

Напомним, до 30 ноября включительно народное голосование проходило на сайте великиеимена.рф. По его результатам первое место заняла Елизавета Петровна, за которую проголосовало 49 тысяч 100 человек.

Иммануил Кант был на третьем месте (39018 голосов).