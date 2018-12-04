2018-12-04T20:52:41+03:00
Общество

Аэропорт Калининграда официально назвали в честь Елизаветы Петровны

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В прямом эфире телеканала «Россия-1» в специальном выпуске передачи «60 минут» подвели итоги голосования в конкурсе «Великие имена России» для аэропортов.

Так, аэропорт в Калининграде теперь официально называется именем императрицы Елизаветы Петровны.

Напомним, до 30 ноября включительно народное голосование проходило на сайте великиеимена.рф. По его результатам первое место заняла как раз Елизавета Петровна, за которую проголосовало 52 тысяч 222 человека.

Александр Василевский набрал 45 тысяч 459 голосов и у него второе место.

На третьем месте был Иммануил Кант (39828 голосов). Стоит отметить, что философ потерял лидерскую позицию несколько дней назад. Хотя с первого дня голосования и в течение долгого времени он выигрывал.

Иван Черняховский – 17204 голоса - четвертое место.

В голосовании за имя человека, в честь которого назовут международный аэропорт «Храброво» в Калининграде, поучаствовало 154 тысяч 713 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр туризма: У молодежи Калининград ассоциируется с Кантом
Под Калининградом началось производство по полному циклу двух моделей коммерческих автомобилей Hyundai
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб