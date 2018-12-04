Аэропорт Калининграда официально назвали в честь Елизаветы Петровны

СЕГОДНЯ 19:55 2018-12-04T19:56:34+03:00

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В прямом эфире телеканала «Россия-1» в специальном выпуске передачи «60 минут» подвели итоги голосования в конкурсе «Великие имена России» для аэропортов.

Так, аэропорт в Калининграде теперь официально называется именем императрицы Елизаветы Петровны.

Напомним, до 30 ноября включительно народное голосование проходило на сайте великиеимена.рф. По его результатам первое место заняла как раз Елизавета Петровна, за которую проголосовало 49 тысяч 100 человек.

Александр Василевский набрал 39 тысяч 284 голоса и у него второе место.

На третьем месте был Иммануил Кант (39018 голосов). Стоит отметить, что философ потерял лидерскую позицию несколько дней назад. Хотя с первого дня голосования и в течение долгого времени он выигрывал.

Иван Черняховский – 16 тысяч 541 голо - четвертое место.

В голосовании за имя человека, в честь которого назовут международный аэропорт «Храброво» в Калининграде, поучаствовало только на сайте проекта 143 тысячи 943 человека.