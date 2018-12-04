Аэропорт Калининграда официально назвали в честь Елизаветы Петровны

4 Дек. 19:55 2018-12-04T20:52:41+03:00

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В прямом эфире телеканала «Россия-1» в специальном выпуске передачи «60 минут» подвели итоги голосования в конкурсе «Великие имена России» для аэропортов.

Так, аэропорт в Калининграде теперь официально называется именем императрицы Елизаветы Петровны.

Напомним, до 30 ноября включительно народное голосование проходило на сайте великиеимена.рф. По его результатам первое место заняла как раз Елизавета Петровна, за которую проголосовало 52 тысяч 222 человека.

Александр Василевский набрал 45 тысяч 459 голосов и у него второе место.

На третьем месте был Иммануил Кант (39828 голосов). Стоит отметить, что философ потерял лидерскую позицию несколько дней назад. Хотя с первого дня голосования и в течение долгого времени он выигрывал.

Иван Черняховский – 17204 голоса - четвертое место.

В голосовании за имя человека, в честь которого назовут международный аэропорт «Храброво» в Калининграде, поучаствовало 154 тысяч 713 человек.