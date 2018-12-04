Евгений Гришковец остался без премии «Большая книга»

СЕГОДНЯ 20:21 2018-12-04T20:21:07+03:00

Калининградский писатель вошел в шорт-лист, но не взял приз

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Калининградский писатель Евгений Гришковец с новым мемуарным романом «Театр отчаяния. Отчаянный театр» претендовал на получение литературной премии «Большая книга». Торжественная церемония вручения состоялась во вторник, 4 декабря в Доме Пашкова в Москве.

Увы, Евгений Гришковец не занял призового места. Хотя он значился в шорт-листе.

Первый приз и 3 миллиона рублей получила Мария Степанова («Памяти памяти»). Вторую премию и 1,5 миллиона рублей взял Александр Архангельский («Бюро проверки»). Третье место и 1 миллион рублей у Дмитрия Быкова («Июнь»)

Национальная премия «Большая книга» учреждена в 2005 г. «Центром поддержки отечественной словесности».