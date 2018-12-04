2018-12-04T23:28:16+03:00
Происшествия

На улице Суворова под колесами БМВ погиб пешеход

Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник вечером в Калининграде насмерть сбили пешехода.

Как сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды ркегионального управления ГИБДД, ДТП произошло в 17:30 на улице Суворова. 49-летний водитель БМВ сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

От полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте происшествия.

Оьстоятельства произошедшего устнавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде камеры наблюдения помогли найти водителя, который сбил дорожный знак и скрылся
Калининградец арендовал кран-манипулятор и украл две машины
Евгений Гришковец остался без премии «Большая книга»
Аэропорт Калининграда официально назвали в честь Елизаветы Петровны
Политолог Сергей Марков: Русская бабушка по своей сути кантианка
Владимир Мединский: Я отношусь к Канту с огромной симпатией
Победителя конкурса на имя для аэропорта Калининграда назовут в прямом эфире «России 1»
Пропавший без вести калининградец подорвался на старом боеприпасе
Суд обязал чиновников отремонтировать тротуар на одной из улиц в Нестерове
В Калининграде водитель девять раз заполнял полный бак и уезжал с АЗС, не заплатив
Оксана Астахова назвала самый проблемный район Калининградской области по результатам капремонта
За неделю в области к ответственности привлекли 57 водителей пассажирских автобусов
Житель Черняховска украл у брата тягач и продал его на запчасти