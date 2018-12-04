2018-12-04T23:28:16+03:00
Происшествия

На улице Суворова под колесами БМВ погиб пешеход

Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
Виктор Сергеев
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Во вторник вечером в Калининграде насмерть сбили пешехода.

Как сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды ркегионального управления ГИБДД, ДТП произошло в 17:30 на улице Суворова. 49-летний водитель БМВ сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

От полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте происшествия.

Оьстоятельства произошедшего устнавливаются.

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