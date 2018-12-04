2018-12-04T23:35:32+03:00
Происшествия

Калининградец арендовал кран-манипулятор и украл две машины

Автомобили он стал в пункт приема металлолома.
Виктор Сергеев
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В полицию Калининграда пришел расстроенный 69-летний горожанин и рассказал, что с улицы Интернациональной украл два его неисправных автомобиля – ВАЗ и ГАЗ.

Сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 30-летний житель Багратионовского района.

Как выяснилось, мужчина арендовал автокран-манипулятор, похитил машины и сдал в пункт приёма металлолома, где их тут же разрезали на части.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 5 лет.

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