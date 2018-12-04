2018-12-04T23:42:54+03:00
Происшествия

В Калининграде камеры наблюдения помогли найти водителя, который сбил дорожный знак и скрылся

Виктор Сергеев
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В Калининграде камеры наблюдения «Безопасного города» помогли найти водителя, который сбил дорожный знак и скрылся с места ДПТ. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Дорожный инцидент произошел на проспекте Мира. Водитель БМВ не справился с управлением и сбил опору дорожного знака на автобусной остановке. Только по счастливой случайности в результате ДТП никто не пострадал. После этого он скрылся с места происшествия.

Теперь водителю за оставление места ДТП грозит лишение прав на срок до одного года, а также административный арест на 15 суток.

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