2018-12-05T10:20:11+03:00
Происшествия

В Зеленоградске на территории гостиницы обнаружили артиллерийский снаряд

Боеприпас был вывезен для уничтожения
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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На территории Калининградской области за сутки обнаружили 7 боеприпасов, оставшихся с военных действий прошлого. Как сообщает пресс-служба Управления МЧС России по области, 37-мм артиллерийский снаряд нашли на территории одной из гостиниц в городе Зеленоградске.

Кроме того, под Зеленоградском в Заостровье обнаружен один фаустпатрон.

Еще 5 взрывоопасных предметов найдены на улице Восточной в городе Гвардейске. Речь идет о 122-мм артснаряде, 76-мм артснаряде, 82-мм артснаряде и двух фаустпатронах.

Все боеприпасы были вывезены для уничтожения.

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