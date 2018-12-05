В Зеленоградске на территории гостиницы обнаружили артиллерийский снаряд
Боеприпас был вывезен для уничтожения
.Фото: Александр КАТЕРУША
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На территории Калининградской области за сутки обнаружили 7 боеприпасов, оставшихся с военных действий прошлого. Как сообщает пресс-служба Управления МЧС России по области, 37-мм артиллерийский снаряд нашли на территории одной из гостиниц в городе Зеленоградске.
Кроме того, под Зеленоградском в Заостровье обнаружен один фаустпатрон.
Еще 5 взрывоопасных предметов найдены на улице Восточной в городе Гвардейске. Речь идет о 122-мм артснаряде, 76-мм артснаряде, 82-мм артснаряде и двух фаустпатронах.
Все боеприпасы были вывезены для уничтожения.