В Калининграде на ул. Озерова прорвало водопроводную трубу

5 Дек. 10:31 2018-12-05T10:31:06+03:00

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В Калининграде на улице Озерова в районе пересечения с ул. Мусоргского прорвало водпроводную трубу. Как рассказали очевидцы, вода выбивается из-под земли, течет в щелях между плиткой и бордюрами.

- В районе пешеходного перехода большая лужа, не пройти. Вода ручьем стекает в канализацию на дороге, - говорят очевидцы.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Водоканала», прорыв трубы произошел еще во вторник вечером.

- Специалисты выезжали на место, обследовали участок в районе 20:00. Да, была обнаружена утечка на тротуаре. Прорыв 125-мм трубы под землей, предположительно на глубине 2,5 метра. Вода уходит в ливневку. Сегодня будут копать, планируют устранить, - сообщили в «Водоканале».