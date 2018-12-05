В Калининграде на ул. Озерова прорвало водопроводную трубу
В Калининграде на улице Озерова в районе пересечения с ул. Мусоргского прорвало водпроводную трубу. Как рассказали очевидцы, вода выбивается из-под земли, течет в щелях между плиткой и бордюрами.
- В районе пешеходного перехода большая лужа, не пройти. Вода ручьем стекает в канализацию на дороге, - говорят очевидцы.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Водоканала», прорыв трубы произошел еще во вторник вечером.
- Специалисты выезжали на место, обследовали участок в районе 20:00. Да, была обнаружена утечка на тротуаре. Прорыв 125-мм трубы под землей, предположительно на глубине 2,5 метра. Вода уходит в ливневку. Сегодня будут копать, планируют устранить, - сообщили в «Водоканале».