2018-12-05T10:33:48+03:00
Общество

Калининградец пытался провезти в Польшу 1400 пачек сигарет

Виктор Сергеев
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..Фото: Таможня Калининградской области
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На российско-литовской границе пресечена попытка провоза контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел на погранпереходе в Морском. В ходе досмотра автомобиля «Ниссан» таможенники обнаружили несколько тайников, в которых находилось 1400 пачек сигарет. Владелец товара признал, что вез их в Литву для дальнейшей перепродажи.

Сигареты и автомобиль задержаны. По данному факту возбуждено административное дело по статье «Сокрытие товара от таможенного контроля».

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