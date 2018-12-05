Калининградец пытался провезти в Польшу 1400 пачек сигарет
.Фото: Таможня Калининградской области
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На российско-литовской границе пресечена попытка провоза контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
Инцидент произошел на погранпереходе в Морском. В ходе досмотра автомобиля «Ниссан» таможенники обнаружили несколько тайников, в которых находилось 1400 пачек сигарет. Владелец товара признал, что вез их в Литву для дальнейшей перепродажи.
Сигареты и автомобиль задержаны. По данному факту возбуждено административное дело по статье «Сокрытие товара от таможенного контроля».