2018-12-05T10:40:56+03:00
Общество

Троих калининградцев задержали за сбыт гашиша

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калинниграде задержали группу мужчин, которые занимались сбытом гашиша. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Силовую поддержку при задержании оказывали бойцы спецназа «Гром».

У подозреваемых изъяли крупную партию гашиша, упаковочные материалы, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, весы.

По решению суда двоих задержанных арестовали, третьего отпустили под подписку о невыезде.

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