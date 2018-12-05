Троих калининградцев задержали за сбыт гашиша

5 Дек. 10:38 2018-12-05T10:40:56+03:00

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В Калинниграде задержали группу мужчин, которые занимались сбытом гашиша. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Силовую поддержку при задержании оказывали бойцы спецназа «Гром».

У подозреваемых изъяли крупную партию гашиша, упаковочные материалы, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, весы.

По решению суда двоих задержанных арестовали, третьего отпустили под подписку о невыезде.