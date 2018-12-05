За сутки на калининградских дорогах сбили двух велосипедистов

5 Дек. 10:52 2018-12-05T11:02:03+03:00

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Во вторник в Калининградской области сбили двух велосипедистов. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Вечером на автодороге Чкаловск-Люблино. Водитель «Фиата» сбил велосипедиста, который двигался по краю проезжей части. В результате наезда мужчина получил травмы.

В Калининграде на улице Энгельса водитель "Форда" сбил 75-летнюю велосипедистку. В результате наезда пенсионерка получила травмы.